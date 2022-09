Sungjin DAY6 Trending di Twitter Usai Beres Jalani Wajib Militer

PIKIRAN RAKYAT - Our Leader Sungjin is Back menjadi topik trending di Twitter pada 6 September 2022. Sungjin merupakan anggota band Korea Selatan, DAY6. Dia bertindak sebagai vokalis utama dan gitaris.

Menurut pernyataan JYP Entertainment, Sungjin telah resmi menyelesaikan wajib militer pada 6 September 2022. Namun, secara tidak resminya ia telah menyelesaikan wajib militer dari bulan Juli.

Sebelumnya, Sungjin mendaftar untuk wajib militernya pada bulan Maret tahun lalu. Setelah ia mendaftar, ketiga anggota DAY6 lainnya ikut mendaftar wajib militer, yaitu Young K, Dowoon, dan Wonpil.

Young K mendaftar di KATUSA pada Oktober 2022, ia menjadi satu-satunya idola Korea yang berhasil bergabung dengan KATUSA.

Sementara itu, Dowoon mendaftar wajib militer pada Januari 2022, dan Wonpil mendaftar di Angkatan Laut pada Maret 2022.

Penggemar menyambut kembalinya Sungjin dari wajib militer dengan memeriahkan ‘Our Leader Sungjin is Back’ di Twitter.

“Cowo kesayangan yang lain udh pulang. Our Leader Sungjin is Back” ujar akun @Wtrmelonsun***.

“Welcome back sayaaaaangnya akuuuuu. Finally today is the daayyy, the waiting is over, bener-bener ga nyangkaaaaa bisa nungguin kamu sampe beneran keluar dari wamil. Our Leader Sungjin is Back,” ujar akun @sungjinl***.