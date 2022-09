Lirik dan Terjemahan Lagu Sofia Carson - Come Back Home, Soundtrack Film Purple Hearts

PIKIRAN RAKYAT – Lagu yang berjudul ‘Come Back Home’ yang dinyanyikan oleh Sofia Carson merupakan soundtrack dari series netflix terbaru yakni Purple Hearts.

Lagu Come Back Home ini dirilis pada 5 Agustus 2022 melalui Youtube Channel miliki Sofia Carson. Saat ini film Purple Hearts memang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, terutama di Tiktok dan Twitter.

Film Purple Hearts ini dibintangi oleh Sofia Carson dan Nicholas Galitzine. Film yang sedang trending ini mengisahkan tentang seorang tentara Amerika Serikat dimana dirinya bertemu dengan salah satu penyanyi Bar dan suatu ketika mereka pun menikah dikarenakan adanya suatu alasan.

Sofia Carson sebagai pemeran utama sekaligus pengisi salah satu soundtrack film ini, yaitu lagu Come Back Home.

Berikut lirik lagu Come Back Home milik Sofia Carson.

We're drowning in our eyes

Don't know what we'll find

I'm not sure, should we fly or fight this?