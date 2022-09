Reza Gunawan Meninggal Dunia, Sharena Delon Bagikan Pesan Mengharukan

PIKIRAN RAKYAT - Wafatnya Reza Gunawan meninggalkan duka mendalam bagi sang adik, Sharena Gunawan alias Sharena Delon.

Reza Gunawan meninggal dunia pada hari Selasa, 6 September 2022 pukul 11.53 WIB.

Reza Gunawan yang merupakan suami dari Dewi Lestari itu meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit stroke.

Sharena Gunawan mengungkapkan rasa kehilangannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Baca Juga: Profil Reza Gunawan, Suami Dee Lestari yang Merupakan Pakar Holistik

"Banyak banget yang udah kakak tolong.. including myself. Banyak banget yang sayang sama kakak.. apalagi aku. Masih bingung gimana rasanya hidup di dunia ini tanpa kakak.. tapi i know i'll be fine," sebutnya.

"Entah seumur hidup aku udah berapa kali di therapy sama kakak.. thank you for everything ya kakak. Makasih juga udah 'ngasih' kita sebulan lebih terakhir ini untuk siap-siap. Masih boleh aku pelukin sebentar ya sampai puas," tuturnya lagi.

Reza Gunawan dimakamkan di Rumah Duka Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara pada Rabu, 7 September 2022.

Baca Juga: Penyembuh Holistik, Profesi yang Digeluti Reza Gunawan Suami Dewi Lestari Sebelum Meninggal Dunia

Reza Gunawan meninggal dunia pada usia 46 tahun. Semasa hidup, Reza Gunawan dikenal sebagai pakar penyembuhan holistis.