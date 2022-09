Jadwal Fans Screening One Piece Red di Indonesia, Lengkap dengan Harga Tiket

PIKIRAN RAKYAT - Para pencinta anine saat ini sedang dihebohkannya dengan rencana penayangan One Piece Film Red di Indonesia.

One Piece Red akan ditayangkan di berbagai bioskop di Indonesia seperti XXI, CGV, Cineplex, dan Cinepolis.

One Piece Film Red akan ditayangkan serentak pada tanggal 21 September 2022.

Sementara itu, show fans screening akan dilangsungkan pada tanggal 17 September-18 September 2022.

Fans screening akan diadakan 2 versi. Versi pertama akan dibanderol dengan harga Rp860 ribu per orang. Akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu 17-18 September 2022.

Akan ada 3 sesi yang digelar pada tanggal 17 September. Pertama jam 12.00, 14.30, dan 17.00 WIB, dan tanggal 18 September pada pukul 12.00 WIB.

Para bisa mendapatkan berbagai merchandise berikut saat fans screening.

1 set acrylic stand dengan 10 karakter yang ada di One Piece.

1 buah kaos dengan desain beberapa tokoh yang ada di One Piece.

2 Japan import character card set (random).

3 hologram can badges.

1 A2 poster A

1 A2 poster B

