Lirik Lagu Old Love - Yuji ft. Putri Dahlia yang Viral di TikTok: When I'm with You, It's Like Deja vu

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Old Love yang dinyanyikan Yuji ft. Putri Dahlia saat ini tengah banyak digunakan para konten kreator TikTok untuk membuat konten.

Lagu yang dibawakan oleh duo Malaysian ini rilis pada 29 Juli 2022 lalu.

Lirik Old Love memiliki makna kisah cinta yang menggebu-gebu hingga seseorang yang merasakannya merasa menemukan cinta lama.

Lagu ini bisa didengar di berbagai platform musik seperti Spotify, iTunes, maupun Soundcloud.

Baca Juga: Hacker Bjorka Kirim Pesan pada Kominfo 'Stop Being an Idiot', Netizen: Setuju!

Di kanal YouTube Yuji sendiri, lagu Old Love telah ditonton lebih dari 2 juta kali.

Berikut lirik lagu Old Love - Yuji ft. Putri Dahlia.

Lirik Lagu Old Love - Yuji ft. Putri Dahlia

When you were here, the stars disappear

Nothing can outshine the dress that you wear

We should be dancing 'cause girl you look stunning