Reza Gunawan Meninggal Dunia, Berikut Kronologi Suami Dewi Lestari Sakit hingga Tutup Usia

PIKIRAN RAKYAT - Suami Dewi Lestari, Reza Gunawan meninggal dunia pada 6 September 2022.

Sebelum menutup usia, Reza Gunawan sempat dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit selama 1 bulan akibat stroke perdarahan.

Kabar tersebut diunggah oleh Dewi Lestari melalui akun Instagram pribadinya @deelestari. Ia mengunggah foto genggaman tangan sang suami yang sedang menjalani perawatan.

Pada unggahan tersebut, Dewi mengaku merahasiakan kabar sakit sang suami karena ingin privasi suaminya terjaga dan ia sekeluarga bisa lebih fokus pada kesembuhan Reza.

Foto yang diunggah pada tanggal 2 September 2022 ini tak sekadar mengabarkan keadaan sang suami, tetapi Dewi pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan meminta doa atas kesehatan Reza.

“Kepada teman, tetangga, rekan, dan kerabat yang telah berbaik hati membantu serta mendukung Reza selama dirawat, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. You know who you are. Semoga berkat dan kebajikan kembali mengalir kepada Anda sekalian. Pada kesempatan ini, saya pun memohon doa tulus dari kawan semua agar proses pemulihan Reza berjalan baik, aman, dan tenang,” kata Dewi Lestari.

4 hari usai foto tersebut diunggah, beredar kabar bahwa kakak dari Sharena Gunawan itu telah tutup usia.

Menurut informasi yang didapat melalui akun Instagram @alvinadam1, jenazah akan disemayamkan pada 7 September 2022 di Grand Heaven, Pluit Raya No. 191.