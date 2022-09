Reza Gunawan Meninggal Dunia, Sharena Delon Sampaikan Perpisahan untuk Sang Kakak: Thank You for Everything

PIKIRAN RAKYAT – Suami dari musisi dan penulis novel Dee Lestari, Reza Gunawan, meninggal dunia pada hari ini, 6 September 2022 setelah berjuang melawan stroke yang menyerangnya.

Adik Reza Gunawan, yakni Sharena Gunawan atau yang dikenal juga sebagai Sharena Delon menyampaikan kata-kata perpisahan untuk mendiang kakaknya.

Melalui unggahan Instagram story miliknya, ia menuliskan bahwa telah banyak orang yang sudah ditolong oleh kakaknya tersebut, termasuk juga dirinya.

“Banyak banget yang udah kakak tolong, including myself,” katanya seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @mrssharena.

“Banyak banget yang sayang sama kakak, apalagi aku. Masih bingung gimana rasanya hidup di dunia ini tanpa kakak. Tapi I know i'll be fine,” ujarnya menyambung.

Shareena mengungkapkan bahwa Reza sudah sering memberikan terapi untuknya, ia merasa sangat berterima kasih akan hal tersebut.

Tak lupa ia mensyukuri masih diberikan waktu untuk bersiap dan memeluknya sebelum melepas kepergiannya.

“Entah seumur hidup aku udah berapa kali di terapi sama kakak. Thank you for everything ya kakak. Makasiih juga sudah ngasih kita sebulan lebih terakhir untuk siap-siap. Masih boleh aku pelukin sebentar ya sampai puas,” ungkapnya.