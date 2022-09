4 Drama Korea Pilihan yang Tayang Bulan September, dari The Law Cafe hingga Once Upon A Small Town

PIKIRAN RAKYAT - Drama pilihan di bulan September siap menemani waktu luang para pecinta drama Korea.

Simak penjelasan berikut secara lengkap untuk mengetahui jadwal tayang, sinopsis, hingga daftar pemain dari empat drama pilihan

1. Little Women

Drama yang tayang sejak tanggal 3 September 2022 ini sontak mendapat perhatian dari penonton karena ceritanya yang menarik.

Drama ini bercerita tentang tiga bersaudara yang kompak dan saling menyayangi. Mereka hidup miskin dengan serba kekurangan.

Kim Go Eun berperan sebagai Oh In Joo, yakni seorang anak pertama yang ingin melindungi adik-adiknya. Sementara itu, Nam Ji Hyun berperan sebagai anak tengah yang berprofesi sebagai reporter berita.

Park Ji Hu, artis yang sebelumnya membintangi serial All of Us Are Dead, kini berperan sebagai seorang anak bungsu bernama Oh In Hye yang memiliki kemampuan di bidang seni.

Drama ini menjadi menarik, saat keluarga miskin tersebut terlibat dalam insiden yang melibatkan keluarga terkaya yang berpengaruh di negaranya.

Drama ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.00 KST. Penonton bisa mengakses film ini melalui platform streaming Netflix.