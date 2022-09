Daftar Pemain Drama The Law Cafe Lengkap dengan Sinopsis dan Jadwal Tayang

PIKIRAN RAKYAT - The Law Cafe, drama terbaru Korea Selatan pada tayangan perdananya sukses mendapat rating tinggi sebesar 7,1 persen.

Pada Episode 1 yang tayang pada Senin, 5 September 2022 malam kemarin sukses menarik minat penonton.

The Law Cafe adalah adaptasi dari cerita Webtoon yang berjudul ‘Love According to Law’ kemudian dibuatkan drama oleh stasiun TV KBS.

Drama ini bergenre romansa yang menceritakan kisah antara seorang mantan jaksa dan mantan pengacara yang memiliki setting latar utama di sebuah cafe bernama ‘Law Cafe’.

Lain daripada biasanya, kafe tersebut selain dijadikan tempat minum kopi juga menyediakan layanan konsultasi di bidang hukum.

Kafe itu milik Kim Yoo-Ri, seorang mantan pengacara yang yang diperankan oleh Lee Se-Young.

Lalu, siapakah pemeran mantan jaksa Kim Jung-Hoo? Berikut deretan pemain The Law Cafe yang harus kamu tahu sebelum menonton dramanya.

Lee Se-Young sebagai Kim Yoo-Ri

Kim Yoo-Ri adalah seorang wanita cantik, cerdas dan juga idealis. Ia berprofesi sebagai pengacara di salah satu firma hukum.