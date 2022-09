Reza Gunawan Meninggal Dunia, Dewi Dee Ceritakan Kondisi Terakhir Sebelum sang Suami Wafat

PIKIRAN RAKYAT - Suami penulis dan penyanyi Dewi Dee Lestari, Reza Gunawan dikabarkan meninggal dunia di usia 46 tahun.

Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa pagi, pukul 11.53 WIB usai berjuang melawan penyakit stroke dan pendarahan otak.

Lewat media sosialnya, Dee Lestari pun membagikan kabar duka terkait kepergian sang suami, Reza Gunawan.

Kabar kepergian Reza Gunawan pun turut disampaikan oleh beberapa sahabat serta murid-muridnya, salah satunya oleh Dj Dhipa Barus dan Melaney Ricardo.

"Thank you mas Reza Gunawan, my guru, my big brother. Rest In Love my Guru," kata Dipha di akun @diphabarus.

"Selamat jalan teman, kamu orang baik, penuh kasih, hidup kamu udah menuentuh banyak jiwa, tenang disana ya Za, banyak banget kata2 kamu yang begitu mengena," kata Melaney Ricardo.

Sementara itu, empat hari sebelum meninggal dunia, Dee Lestari sempat membagikan kondisi terakhir Reza Gunawan.

Reza Gunawan yang kala itu sudah terserang stroke dan pendarahan otak tengah melanjutkan pemulihannya di rumah.