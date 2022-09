6 Aktor Korea Selatan Akan Jalani Wajib Militer Tahun Ini, Ada Kang Tae Oh sampai Nam Joo Hyuk

PIKIRAN RAKYAT - Wajib militer (wamil) bagi pria berkebangsaan Korea Selatan berusia 18-28 tahun merupakan hal yang wajib dilakukan, tidak terkecuali bagi selebriti.

Bagi seorang fans, terkadang hal tersebut merupakan hal yang menyedihkan lantaran harus berpisah sementara dengan idolanya.

Namun, menjadi hal yang melegakan apabila mengetahui sang idola sudah menjalani wamil.

Bagi penggemar 6 aktor berikut ini, siap-siap mengucapkan selamat tinggal untuk sementara. Siapa saja mereka?

1. Kang Tae Oh

Perannya yang menawan di drama Extraordinary Attorney Woo membuat Kang Tae Oh semakin disukai oleh penggemar.

Meskipun akan menjalani wajib militer, namun, kabar baiknya adalah Kang Tae Oh memungkinkan untuk memainkan kembali perannya sebagai Lee Jun Ho di Extraordinary Attorney Woo Season 2.

2. Nam Joo Hyuk

Aktor yang membintangi serial Twenty Five Twenty One tersebut akan mengikuti wajib militer akhir tahun ini. Sama seperti Song Kang, ia merupakan pria kelahiran tahun 1994 dan saat ini sudah berusia 28 tahun.

3. Song Kang

Song Kang merupakan aktor berbakat yang pernah membintangi beberapa drama terkenal, di antaranya berjudul Sweet Home, The Liar and His Lover, Love Alarm, Nevertheless dan beberapa drama lainnya.