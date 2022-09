Dihujat Usai Datangi Anak yang Viral, Baim Wong Dinilai Cari Adsense dari Kemalangan dan Kemiskinan Orang

PIKIRAN RAKYAT – Baim Wong kini disorot kembali setelah mendatangi anak yang sempat viral karena gurunya membersihkan rambut yang penuh dengan kutu.

Namanya kini menjadi trending di media sosial Twitter, selain karena ia mendatangi anak yang viral ia juga disangkut pautkan dengan kenaikan BBM. Disebutkan juga bahwa ia mencari nafkah dengan memanfaatkan kaum menengah ke bawah.

Tanggapan warganet terhadap hal ini penuh dengan pro dan kontra. Setelah mengunggah video dalam akun Youtube nya, Baim Wong lagi-lagi dikritik netizen karena tidak menutup muka anak yang viral karena kutu dan menyebutkan identitas anak tersebut.

“Kalau liat TikToknya, gurunya pinter banget milih angle supaya muka anak ini tidak terekspos. Bahkan namanya saja tidak disebut. Identitasnya disembunyikan dengan baik supaya terhindar dari malu. Tapi kemudian Baim Wong datang…” ucap @riyanwahyudi dalam akun twitternya, dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com

Baca Juga: Negosiasi Pembelian Bensin, Rusia Siap Jalin Kerja Sama dengan Taliban

Dalam unggahan twitter @riyanwahyudi tersebut menuai banyak komentar warganet lain.

“Dimana ada kemalangan, kesialan, kesedihan, kemiskinan, disitulah ada duit adsense nya baim wong,” ucap @xoayya dalam akun twitternya.

“Ntah niat asli BW baik atau ngga yg pasti kita tahu kalau kita menjulid yang ada orang trsbt mendapat pahala dan kita mendapatkan dosanya. Lagi netijen juga jgnlah merasa jijik sama siapapun orgnya karena kita kan ngga tau yg dihadapi org trsbt hingga seperti itu kenapa,” ucap pemilik akun @DOpcyBaekhyun.

Baca Juga: Filipina Mempersilakan AS Gunakan Pangkalan Militernya Jika Terjadi Konflik Taiwan

“Ah mkin ksni mkin g sk sm baim wong. Too much show off. Kl berbuat baik tp diumbar2 ke khayalak n jd rahasia umum mah sm aja boong, g bakal dicatet sm malaikatnya jg, cm pgn dpt atensi doang. Gt amat sih nyri cuannya ckck miris,” ucap @jaejjangmyeon.