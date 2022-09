Poster Drakor Little Women Dituding Plagiat Brand Makeup Ternama, Sang Produser Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea Little Women yang merupakan serial baru garapan tvN dituduh melakukan plagiarisme lantaran posternya mirip dengan brand makeup asal Jepang, Shiseido.

Merespons tudingan tersebut, produser Little Women menjelaskan bahwa konsep dari poster drama tersebut adalah tentang tiga bersaudara dan bayangannya yang sedang berjalan di suatu tempat yang terang.

“Di masa mendatang, kami akan memberikan perhatian dengan lebih teliti melalui pratinjau yang mendalam,” kata produser Little Women, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi.

Poster ini sesuai dengan cerita dalam dramanya yang menceritakan tentang tiga orang saudara perempuan yang hidup dalam kemiskinan.

Baca Juga: Heboh Pintu Rahasia di Rumah Ferdy Sambo, Begini Kata Polri

Meskipun tidak memiliki cukup uang, mereka selalu mengandalkan satu sama lain dan saling menyayangi, hingga suatu saat terjadi insiden yang tidak terduga.

Nasib ketiganya berubah drastis hingga keluarga tersebut terlibat kasus yang melibatkan keluarga terkaya di negaranya. Mereka terjerat dalam konspirasi yang melibatkan penguasa kaya raya.

Drama tersebut disutradarai oleh sutradara terkenal Kim Hee Won. Sebelumnya, ia juga pernah menyutradarai beberapa drama terkenal, seperti Vincenzo (2021), Soundtrack #1 (2022), Warm and Cozy (2015).

Bukan hanya itu, drama ini juga dibintangi oleh artis kenamaan Korea Selatan, Kim Go Eun, yang sebelumnya telah membintangi beberapa drama terkenal, yakni drama Goblin, Cheese in the Trap. The King: Eternal Monarch.