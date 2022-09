Lirik Lagu Mary On A Cross - Ghost Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Ghost sebelumnya dikenal sebagai Ghost B.C. in the United States, adalah band rock Swedia yang dibentuk di Linköping pada tahun 2006.

Kini band rock asal Swedia ini dikenal kembali oleh generasi muda berkat TikTok, melalui lagunya yang berjudul Mary On Cross. Lagu itu awalnya dirilis pada 2019, ditampilkan di EP ketiga Ghost Seven Inches of Satanic Panic.

Mary On A Cross merupakan single kedua dari EP ini, setelah Kiss the Go-Goat. Seperti single pertama dari Seven Inches of Satanic Panic, lagu ini mengeksplorasi hubungan antara Papa Nihil dan Sister Imperator. Mary On A Cross dinyanyikan oleh Papa Nihil.

Setelah lagu Mary On a Cross ini viral di TikTok, band rock asal Swedia ini memutuskan untuk merilis kembali single 2019 mereka dengan tempo yang lebih lambat. Mereka merilis ulang lagu tersebut pada 25 Agustus 2022.

Baca Juga: 5 Kebiasaan yang Bikin Lelah Mental, Salah Satunya Sering Berkata 'Iya'

Baca Juga: Tanda Anak Alami Stres, Orangtua Wajib Tahu Gejala Ini

Berikut lirik lagu Mary On A Cross - Ghost

We were speeding together down the dark avenues

Kita melaju bersama di jalan yang gelap

But besides all the stardom, all we got was blues

Tapi selain semua ketenaran, yang kita dapatkan hanyalah blues