Lirik Lagu Villain - Key ft Jeno NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Salah satu anggota boy grup asal Korea Selatan Kim Ki Bum, atau yang biasa dipanggil Key SHINee, baru saja melakukan comeback dengan album terbarunya “Gasoline” pada 29 Agustus 2022 lalu.

Dalam salah satu track lagunya, Key berduet dengan salah satu anggota NCT Dream, Lee Jeno. Jeno yang sebelumnya pernah melakukan duet dengan Donghae Super Junior dalam lagu “California Love” kembali terlibat dengan albumnya Key dengan lagu yang berjudul “Villain”.

Berikut adalah lirik lagu “Villain” Key ft Jeno dan terjemahan Bahasa Indonesia.

Cheombuteo pyeonhan game, ttaematchwo ssonneun rain

Naneun kkolsanapge sseureojyeojumyeon dwae

Gin siganeul geochyeo mageul naerin moheom

Geugeon geudeulmanui story

Eodumi modu geotyeo, episode is over

Haengbogeun eopseo yeongwonhi

Jeomcha ik sukaejin deuthan nae moseubi nan

Jeonghaejin yeokareun geu eodinga

Jjarithan guseogi eopseunikka

Mwo ijeneun naega golla, oh

You can call me villain

Mwodeun sanggwaneopseo

Take your time

Daeboneneun eomneun daesadeureul baeteo

Bimyeonggwa jeonyulgam nollagi bappeun baneungi da

Jaeminneun geol bomyeon

Maybe I'm a villain

Ttokgateun keullisye ijjeumen saeropge

Juyeongwa nareul change

When they go I'm the main

Neul igineun savior geugeon eojjeomyeon

Maeneorijeum gateun sori

Nan malbodaneun meonjeo bangasoereul danggyeo

Igeon miri juneun warning

Mwonga eosaekaejin deuthan nae moseubi nan

Biteullin misoneun gamyeonilkka

Tto dareun nae anui pyojeongilkka

Mwo ijeneun nado molla, no