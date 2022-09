PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi kondang Taylor Swift merilis lagu berjudul This Love (Taylor Swift version), lagu ini dirilis pada 8 Mei 2022.

Lagu This Love bercerita tentang cinta lama yang bersemi kembali, di mana perasaan jatuh cinta pada seseorang kembali muncul setelah sekian lama hilang.

Pembuat lagu Back To December ini juga merilis sebuah lagu berjudul Wildest Dream dari album 1989 dengan video rekaman versi sendirinya.

Berikut lirik lagu This Love - Taylor Swift:

Clear blue water

High tide came and brought you in

And I could go on and on, on and on, and I will

Skies grew darker

Currents swept you out again

And you were just gone and gone, gone and gone

In silent screams

In wildest dreams

I never dreamed of this

This love is good

This love is bad

This love is alive back from the dead, oh, oh, oh

These hands had to let it go free, and

This love came back to me, oh, oh, oh

Ohh

Oh, oh, oh