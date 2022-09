Lirik dan Terjemahan Lagu Die for You – The Weeknd

PIKIRAN RAKYAT – Lagu Die for You yang dipopulerkan oleh Abel Makkonen atau yang biasa dikenal dengan The Weekend, ini tengah viral di sosial media khususnya TikTok.

Die for You merupakan salah satu lagu yang dimuat dalam albumnya yang bertajuk Starboy, yang dirilis pada 25 November 2016 lalu.

Lagu tersebut kini kembali populer dan banyak digunakan menjadi backsound musik di Tiktok, hingga artikel ini dibuat, musik video The Weekend yang berjudul Die for You ini sudah ditonton sebanyak 41.745.615 ribu kali, dan 1 juta disukai dalam kanal YouTube-nya.

Berikut lirik lagu Die for You yang dinyanyikan oleh the weeknd lengkap dengan terjemahannya.

I'm findin' ways to articulate

(Aku menemukan cara untuk mengungkapkan)

The feeling I'm goin' through