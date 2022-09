3 Alasan Kenapa Harus Nonton The Law Cafe, Drama Terbaru Lee Sung-Gi

PIKIRAN RAKYAT – The Law Cafe merupakan drama terbaru dari Lee Seung-Gi dan Lee Se-Young.

The Law Cafe merupakan drama komedi romantis. Drama ini juga menjadi ajang reuni Lee Se-Young setelah membintangi drama Hwayugi empat tahun lalu.

Berikut merupakan 3 alasan kenapa Anda harus menonton The Law Cafe.

1. Alur Cerita Menghibur

The Law Cafe merupakan novel web yang sangat populer sebelum diadaptasi menjadi drama. Di dalam drama, kisah dalam novel aslinya akan dihadirkan dengan cerita karakter tiga dimensi dan episode yang menarik.

Drama ini akan menjadi drama perpaduan unik antara kisah romansa, momen megharukan, komedi yang menyegarkan, dan cerita yang nyata. Sehingga membuat penonton tidak akan bosan saat menonton.

2. Kembalinya Sang Komedian Romantis

Drama ini merupakan comeback untuk para pemeran utamanya. Selain itu para pemeran utama sudah dikenal dengan baik dalam membintangi drama komedi romantis, setelah keduanya beradu akting, dan kini kembali untuk memerankan drama komedi romantis lagi, setelah drama sebelumnya yang sudah empat tahun berlalu.