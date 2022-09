Heboh Isu Coboy Junior Akan Segera Comeback, Tidak Ada Iqbaal Ramadhan?

PIKIRAN RAKYAT – Lama tak terdengar kabarnya, Coboy Junior mendadak kembali jadi sorotan.

Warganet dihebohkan oleh isu bahwa Coboy Junior akan segera comeback.

Hal tersebut tersebar di sejumlah platform media sosial seperti Tiktok dan Twitter.

Dilansir dari akun Tiktok @demiapezik yang mengunggah gambar screenshot akun Instagram dengan user @tba.ofcl.

Di akun tersebut tampak tertera nama Kiki Bastian Aldi yang merupakan personel Coboy Junior.

Selain itu, terdapat pula kalimat ‘Together again, reunited by You! Let’s have fun!’ di bio profil akun tersebut.

Hal tersebut sontak membuat para netizen dan para mantan fans Coboy Junior merasa kepo akan hal tersebut.

Keingintahuan tersebut semakin bertambah ketika produser Coboy Junior dahulu, Patrick Effendy, mengunggah sebuah unggahan di Instagram story miliknya dengan siluet 3 pria menyerupai Kiki, Bastian, dan Aldi.