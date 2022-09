Sinopsis House of the Dragon Episode 3 : Second of His Name, Fakta Mengejutkan Mulai Terungkap

PIKIRAN RAKYAT – Serial HBO House of The Dragon telah memasuki episode ke 3 di musim pertamanya. Prekuel Game of Thrones ini terdiri dari 10 episode dan akan tayang episode terbaru setiap hari minggu secara streaming di HBO Go, sedangkan untuk penonton Indonesia dapat menonton House of The Dragon di layanan streaming HBO Max.

House of The Dragon Episode 3 telah tayang hari ini, Senin, 5 September 2022 dengan judul Second of His Name.

Setelah minggu lalu tayang episode ke 2 yang menceritakan pengaruh dan kepandaian Pangeran Daemon dalam berpolitik di Westeros dan Putri Rhaenyra yang tidak kalah cerdik dalam berpolitik mengingatkan para penonton pada sosok Daenerys.

Berbeda dengan Episode sebelumnya, episode ke 3 ini mengalami lompatan waktu yang cukup jauh yakni sampai 2 tahun, dimana terlihat Putri Alicent Hightower telah menjadi Ratu dari Raja Viserys dan kini telah memiliki putra pertama yakni Aegon Targaryen bahkan mengandung anak keduanya dari Raja Viserys.

Hal yang menarik pada episode kali ini adalah tampilan dari pesta berburu kerajaan di Kingswood cukup meriah sekaligus merayakan ulang tahun kedua putra sulung Raja Viserys dan Alicent Hightower. Dihadiri banyak klan kerjaan salah satunya Klan Lannister.

Keadaan pesta mulai tidak nyaman bagi Putri Rhaenyra ketika Raja Viserys menjodohkannya dengan Jason Lannister, Rhaenyra merasa upaya ayahnya menikahkannya ke Casterly Rock tersebut untuk menggantikan posisinya sebagai pewaris takhta.

Sehingga menjadikan putra sulung sang Raja sebagai pewaris takhta sesuai dengan tradisi bahwa pewaris kerajaan harus anak pertama laki-laki.

Tetapi, hal tersebut tidak akan pernah terjadi karena dengan yakin Raja Viserys bersumpah demi kenangan bersama istri pertamanya akan menjadikan Rhaenyra sebagai pewaris kerajaan.