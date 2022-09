Lirik Lagu Queen - We Are The Champions: And We'll Keep On Fighting Till The End...

PIKIRAN RAKYAT - We Are The Champions merupakan salah satu lagu Queen yang terkenal.

Queen merupakan band rock asal Inggris yang terbentuk pada 1970.

We Are The Champions sering diputar dalam berbagai perayaan olahraga. Dirilis pada tahun 1977, lagu ini termasuk ke dalam album News of the World.

Freddy Mercury, vokalis utama band Queen merupakan pencipta lagu ini. Bercerita mengenai perjuangan keras menjadi juara, lagu ini memberikan semangat bagi para pendengarnya.

Baca Juga: 5 Kebiasaan yang Bikin Lelah Mental, Salah Satunya Sering Berkata 'Iya'

Baca Juga: 5 Kebiasaan Buruk saat Menstruasi yang Wajib Diketahui Perempuan, Jangan Disepelekan!

Berikut lirik lagu We Are The Champions.

I've paid my dues

Time after time

I've done my sentence

But committed no crime

And bad mistakes

I've made a few

I've had my share of sand

Kicked in my face