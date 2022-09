Lirik Butet, Lagu Daerah Asal Sumatra Utara

PIKIRAN RAKYAT - Berikut adalah lirik lagu Butet, lagu daerah asal Sumatra Utara.

Butet adalah panggilan terhadap anak perempuan di kalangan masyarakat Batak.

Lagu ini diketahui berasal dari daerah Batak Toba yang memiliki latar belakang saat masa perjuangan kemerdekaan.

Walau sampai saat ini belum diketahui siapa pencipta lagu Butet, namun lagu ini mengandung pesan yang sangat mendalam.

Konon lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh seorang ibu kepada sang anak untuk menceritakan perginya sang ayah yang berperang melawan penjajah.

Lagu ini memberikan pesan agar sang anak perempuan tersebut juga memiliki semangat patriotik agar sang anak bisa meneruskan perjuangan ayahnya.

Berikut, lirik lagu Butet beserta artinya.

Butet dipangungsian do amangmu ale butet

(Butet, di pengungsian saat ini ayahmu oh Butet)

Da margurilla da mardarurat ale butet (2x)

(Mengikuti perang gerilya yang darurat oh Butet)

Butet sotung ngol-ngolan ro hamuna ale butet

(Butet, janganlah bersedih hatimu oh Butet)

Paima tona manang surat ale butet (2x)

(Tunggulah kabar atau surat oh Butet)