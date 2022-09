Rezeki Tak ke Mana, Penampilan Bonge di Runway JF3 Fashion Festival 2022 Tuai Pujian Netizen

PIKIRAN RAKYAT – Setelah 2 tahun pascapandemi, Jakarta Fashion and Food Festival atau dikenal sebagai JF3, akhirnya comeback, dengan suasana baru dan tatanan panggung yang megah dan luas pada Kamis, 1 September 2022.

Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, secara resmi membuka pergelaran JF3 ini.

Dilansir Pikiran-Rakyat dari Pageant Empire, JF3 Fashion Festival merupakan salah satu festival terbesar di Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, kembali hadir pada 1-11 September 2022 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta.

Tema JF3 tahun ini mengusung tagar #CulturalDiversity sebagai dukungan keberagaman budaya di Indonesia.

Tema Cultural Diversity ini sangat luas dan mendalam, di mana ajang untuk memperkenalkan keberagaman kekayaan budaya Indonesia, mode dan budaya ke mancanegara.

Pemberian apresiasi kepada 3 tokoh yang telah memberikan kontribusi penting terhadap industri mode tanah air yaitu Sebastian Gunawan sebagai Fashion Designer, Rudhy Buntaran dari JIM Jakarta International Management sebagai Fashion Industry and Support dan Julie Estelle sebagai Fashion Icon of The Year. Pemberian apresiasi tersebut menjadi rangkaian pembukaan acara JF3 tahun ini.

Setelah acara tersebut, dilanjutkan dengan pagelaran bertajuk “TAMRA NUSANTARA” merupakan sebuah presentasi ragam aksesoris dan perhiasan yang terinspirasi dari budaya nusantara, hasil kolaborasi istimewa The Palace dan Samuel Wattimena.