Akhirnya Sana TWICE Punya Nomor Handphone Wendy Red Velvet, Begini Tingkah Lucunya!

PIKIRAN RAKYAT - Bukan rahasia lagi jika acara Wendy's Youngstreet yang dipandu Wendy Red Velvet selalu menghadirkan artis-artis ternama.

Baru-baru ini, Wendy terlihat mengundang dua member TWICE di acara Wendy's Youngstreet

Adapun dua anggota TWICE yang diundang Wendy di acara Wendy's Youngstreet adalah Sana dan Jihyo.

Kedua member TWICE ini sekaligus mempromosikan lagu comeback dan mini album mereka bertajuk BETWEEN 1&2. Sedangkan lagu comeback mereka adalah Talk That Talk.

Acara Wendy's Youngstreet ini disiarkan pada Rabu, 31 Agustus 2022 lalu.

Dalam acara ini kedua anggota Sana dan Jihyo tak hanya melakukan promosi comeback mereka namun juga berbincang-bincang mengenai industri musik kpop dan lainnya.

Ada hal menarik yang menjadi sorotan para penggemar TWICEVELVET(TWICE dan Red Velvet). Salah satunya momen Sana TWICE yang akhirnya berhasil mendapatkan nomor handphone Wendy Red Velvet.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Koreaboo, terlihat Wendy yang memberikan handphone nya kepada Sana, kemudian tanpa pikir panjang Sana langsung memasukkan nomor handphone nya sendiri dan uniknya ia sampai misscall ke handphone Wendy.