8 Aktor yang Segera Mendaftar Wajib Militer Tahun Ini, Salah Satunya Kim Min Kyu

PIKIRAN RAKYAT – Wajib Militer (Wanmil) di Korea Selatan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua pria yang memiliki kondisi tubuh sehat.

Tidak hanya diikuti oleh warga sipil, wanmil juga diikuti oleh para artis sebagai bentuk nasionalisme.

Dilansir Pikiran-rakyat.com dari Soompi, berikut daftar nama artis yang akan mengikuti wajib militer pada 2022.

1. Song Kang

Song Kang lahir pada 23 April 1994, dan memulai debutnya pada 2017 dalam serial "The Liar and His Lover” dan menjadi aktor populer saat ini.

Nama Song Kang semakin dikenal setelah memerankan beberapa seris drama seperti “Love Alarm” dan “Sweet Home”.

2. Nam Joo Hyuk

Nam Joo Hyuk lahir pada 22 Februari 1994, dia juga telah memerankan banyak proyek terkenal.