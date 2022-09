Sinopsis Drama Thailand Good Old Days, Chapter 4 Episode 7 yang Dibintangi Bright Vachirawit

PIKIRAN RAKYAT - Drama Good Old Days berhasil mencuri perhatian penonton.

Good Old Days mengisahkan cerita yang berdasarkan pada enam benda antik yang bukan hanya sebagai benda antik biasa.

Pasalnnya enam benda antik itu memiliki latar belakang yang sangat berharga bagi pemiliknya.

Sejauh ini drama Good Old Days telah menayangkan 6 episode yakni kisah Bond and Relationship, Memory of Happiness, dan Road to Regret.

Pada episode 7 akan menayangkan chapter baru 'Our Soundtrack' dengan menghadirkan Thanaerg Kanyawee Songmuang dan Bright Vachirawit.

Episode 7 dan 8 drama Good Old Days Chapter episode 'Our Soundtrack' yang diperankan Bright dan Thanaerng itu telah tayang pada Rabu, 1 Agustus 2022 dan Kamis, 1 September 2022.

Drama Thailand ini menceritakan sebuah toko barang antik bernama Good Old Days yang setiap itemnya menyimpan cerita sang pemilik.

