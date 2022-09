Tayang Perdana! Little Women Berhasil Menarik Perhatian Penonton, Kalahkan Rating Alchemy Of Souls

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea terbaru berjudul Little Women memulai perjalanannya dengan sangat baik.

Drama seris Little Women menceritakan tentang tiga saudara perempuan dengan ikatan dekat yang tumbuh dalam kemiskinan.

Ketiga saudara perempuan itu diperankan oleh bintang kenamaan Korea Selatan, yaitu Kim Go Eun, Nam Ji Hyun dan Park Ji Hu.

Dalam suatu insiden besar, ketiganya terlempar dalam dunia baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya yaitu berhubungan dengan uang dan kekuasaan.

Baca Juga: BBM Naik, Muncul Spanduk di Tembok Flyover Pasupati: Hitungan Jam BBM Naik, Hitungan Jam Juga Rakyat Menjerit!

Insiden itu membawa mereka untuk menghadapi keluarga terpandang dan terkaya di Korea Selatan.

Drama seris Little Women pada awal penayangan drama seris Little Women, Sabtu, 3 September 2022 mendapatkan antusias para penonton yang lebih tinggi dari drama seris pendahulunya, Alchemy of Souls.

Menurut Nielsen Korea, episode pertama dalam drama seris Little Women mencetak peringkat nasional rata-rata 6,4 persen, menempati psosisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran kabel.

Baca Juga: Marissya Icha Berani Unggah Foto Berdua dengan Seorang Pria, Netizen: Ko Mancing Mulu Ya