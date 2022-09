Iqbaal Ramadhan Foto Bareng Aktor Legend Thailand, Ada Kolaborasi dengan Mario Maurer?

PIKIRAN RAKYAT - Aktor muda Indonesia, Iqbaal Ramadhan, menjadi perbincangan hangat publik setelah berakting di film Mencuri Raden Saleh.

Terbaru, Iqbaal diketahui menghadiri acara penayangan serial The Lord of The Rings: The Rings of Power di Singapura pada Sabtu, 3 September 2022.

Iqbaal pun bertemu dengan beberapa aktor dan aktris dari berbagai negara Asia.

Baca Juga: Mutilasi Manusia oleh Anggota TNI di Mimika Tuai Kecaman, Begini Kata Jenderal Andika Perkasa

Salah satu aktor yang Iqbaal temui yaitu aktor Thailand yang sangat terkenal lantaran beberapa filmnya yang fenomenal.

Aktor Thailand tersebut yaitu Mario Maurer. Iqbaal pun langsung berfoto bersama dengan Mario dalam acara tersebut.

Selain itu, Iqbaal pun menandai akun Mario Maurer dan mengatakan jika Mario adalah legend.

Baca Juga: Kecelakaan Truk di Bekasi, Pakar Mendesak Polisi Harus Usut Tuntas

"What a legend @mario_mm38," ucap Iqbaal.

Dalam unggahan foto tersebut, Iqbaal terlihat menggunakan jas berwarna hitam dengan dasi kupu-kupu.