Baim Wong Minta Tolong: Yang Usaha Hubungi Saya, Maaf

PIKIRAN RAKYAT - Aktor sekaligus YouTuber, Baim Wong, mengunggah foto bertuliskan meminta tolong di akun Instagram pribadinya.

Baim Wong mengungkapkan jika dirinya selama 4 hari tidak bisa menghubungi siapa pun.

Hal ini berawal dari aplikasi WhatsApp Baim Wong yang tidak bisa digunakan.

Baca Juga: Link Live Streaming Barito Putera vs Arema FC di BRI Liga 1, Siaran Langsung di Indosiar

Dirinya mengaku selama 4 hari WhatsApp-nya tidak bisa digunakan sehingga Baim tidak bisa menghubungi siapa pun.

Baim juga meminta tolong lantaran dirinya benar-benar tidak bisa membuka WhatsAppnya.

"Whatsapp help !! Udah 4 hari whatsup loading terus ga bisa digunain. Help, Help, Help," ucap Baim Wong.

Baca Juga: Langsung Masuk Kamar Nathalie Holscher! Aksi Sule di Rumah sang Mantan Tuai Cibiran

Tak sampai disitu dirinya pun meminta maaf kepada orang-orang yang mencoba menghubunginya.

Dirinya juga meminta maaf jika banyak pesan yang tidak dibalas, lantaran WhatsApp yang rusak.