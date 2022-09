Lirik Lagu Super Freaky Girl - Nicki Minaj Viral TikTok: He Want a F-R-E-A-K

PIKIRAN RAKYAT - For your page TikTok terus mengangkat lagu-lagu yang mulanya tak banyak didengar menjadi populer dan dinikmati berbagai kalangan, salah satunya lagu milik Nicki Minaj, Super Freaky Girl.

'F-R-E-A-K Girl', sebait lirik dalam lagu tersebut belakangan acap digunakan para konten kreator untuk membuat konten lipsinc dengan ekspresi wajah arogan.

Musik video dari lagu ini baru saja dirilis dua hari yang lalu.

Hingga artikel ini dimuat, lagu tersebut sudah disukai lebih dari 382.000 netizen.

Berikut lirik lagu Super Freaky Girl dari Nicki Minaj yang viral di TikTok.

Lirik Lagu Super Freaky Girl - Nicki Minaj

She’s alright

(She’s alright, that girl’s alright)

That girl’s alright with me

Yeah

Ay, yo

I can lick it, I can ride it

While you slippin and sliding

I can do all them little tricks and keep the d*ck up inside it