'BBM Naik Tinggi Susu Tak Terbeli', Begitu Lirik Lagu Galang Rambu Anarki dari Iwan Fals

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah resmi mengumumkan pengalihan subsidi BBM. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu, 3 September 2022.

Kenaikan harga BBM tersebut meliputi Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Musikus legendaris Tanah Air Iwan Fals memberi tanggapan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Mendengar kabar harga BBM yang naik itu, Iwan Fals yang baru saja sukses menggelar konser mengaku terkejut.

"Baru seneng konser lancar, eh denger kabar bbm naek, padahal kan kemaren turun, ni serius, apa aja yg naek...," kata Iwan fals dikutip Pikiran-Rakyat.com dari cuitan di Twitter pribadinya @iwanfals pada 4 September 2022.

Tidak hanya sekarang, dahulu Iwan Fals pun pernah memberikan kritik terhadap pemerintah yang menaikkan harga BBM lewat lagunya yang berjudul Galang Rambu Anarki.

Berikut lirik lagu Iwan Fals - Galang Rambu Anarki:

Galang rambu anarki anakku

Lahir awal januari menjelang pemilu

Galang rambu anarki dengarlah

Terompet tahun baru menyambutmu

Galang rambu anarki ingatlah

Tangisan pertamamu ditandai bbm

Membumbung tinggi (melambung)