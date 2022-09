Daftar 6 Pemain The Lord of The Rings: The Rings of Power, Salah Satunya Keturunan Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Serial The Lord of the Rings: The Rings of Power sudah mulai tayang pada Jumat, 2 September 2022.

Serial ini merupakan adaptasi dari novel The Lord of the Rings karya J. R. Tolkien dan dikembangkan oleh showrunners J. D. Payne dan Patrick McKay.

Para penggemar film genre fantasi akan dimanjakan dengan jalan cerita yang seru dan menegangkan. Film ini dimeriahkan oleh sejumlah artis papan atas dunia.

Berikut daftar 5 pemain serial The Lord of the Rings: The Rings of Power.

1. Morfydd Clark

Morfydd Clark lahir pada 17 Maret 1990, ia merupakan aktris Wales kelahiran Swedia. Clark bisa berbahasa Inggris dan Welsh dengan lancar, ia juga bisa beberapa bahasa Swedia.

Dalam serial ini Clark berperan sebagai prajurit Elf legendaris bernama Galadriel. Clark juga terkenal karena perannya di Saint Maud.

2. Robert Aramayo