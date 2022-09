8 Drama Korea dengan Rating Terendah Sepanjang 2022, Ada Apa Saja?

PIKIRAN RAKYAT – Setiap tahunnya, industri hiburan korea selalu menghadirkan tontonan yang menarik dengan pilihan genre yang beraneka ragam.

Sayangnya, di balik kesuksesan drama yang ada, ternyata masih banyak drama korea yang gagal lahir sebagai drama besar sepanjang 2022.

Dikutip dari KBIZoom, di tahun 2022 terdapat 8 deret judul drama yang tercatat memiliki rating rendah selama penayangannya.

Apa saja judul drama tersebut? Yuk simak penjelasannya berikut ini.

1. The One and Only

Meskipun serial drama ini dibintangi oleh seorang idol Kpop ternama, yakni Joy Red Velvet. Sayangnya, drama yang dibintanginya ini memiliki jumlah penonton yang cukup mengecewakan awal tahun ini.

Drama ini menceritakan tiga orang wanita yang harus berurusan dengan penyakit mematikan dan bertemu di satu rumah sakit yang sama. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjalani kehidupan yang bermakna sampai hari-hari terakhir mereka.

Meskipun drama ini banyak memberikan pesan kemanusiaan dan didukung dengan akting serta plot cerita yang luar biasa, sayangnya drama ini hanya mampu mendapatkan rating 1 persen.