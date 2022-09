5 Lagu The Smiths yang Berhasil Mewarnai Kisah Remaja pada Era 80an

PIKIRAN RAKYAT – The Smiths merupakan grup music rock asal Inggris, yang aktif dari tahun 1982 hingga 1987.

The Smiths menjadi salah satu band yang paling berpengaruh di ranah music pop tahun 80an.

Meskipun mereka telah bubar dan hanya bertahan selama lima tahun saja, lagu-lagu The Smiths tetap didengarkan oleh banyak orang sampai saat ini.

Lagunya yang berjudul ‘There Is A Light That Never Goes Out’ saat ini tengah viral di sosial media TikTok. Banyak pengguna Tiktok yang memakai lagu ini sebagai sound untuk video yang mereka buat.

Lagu ini juga bisa terkenal lagi karena menjadi soundtrack dalam film 500 Day of Summer. Lagu ini dirilis pada 1986 dalam album The Queen Is Dead.

Selain lagu There Is A Light That Never Goes Out, ini dia lagu-lagu The Smiths yang telah mewarnai banyak kisah remaja era 80-an.

Heaven Knows I’m Miserable Now

Lagu ini dirilis pada 1984 berada dalam album The Smiths. Lagu yang ditulis oleh Morrissey ini bercerita tentang seseorang yang kesal atau depresi, dan tidak ingin membuang waktu lagi untuk orang yang tidak berpikir.