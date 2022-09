Lirik Lagu Be With Me, Jadi Soundtrack Film Mendarat Darurat

PIKIRAN RAKYAT – Mendarat Darurat merupakan film komedi romantis Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Pandji Pragiwaksono. Film ini akan tayang pada 8 September 2022 di seluruh bioskop Indonesia.

Film Mendarat Darurat ini dibintangi oleh Reza Rahadian, Luna Maya, dan Marissa Anita. Soundtrack yang digunakan dalam film ini berjudul ‘Be With Me’ dan dirilis pada 26 Agustus 2022 lalu.

Gamalia Arief, istri Pandji Pragiwaksono sebagai penyanyi lagu Be With Me dan mengisi soundtrack film yang disutradari oleh suaminya.

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang memendam perasaan terhadap orang yang disukainya dan berharap orang tersebut bisa selalu bersamanya.

Selain menyanyikan lagu ini, Gamila juga turut serta dalam menulis lagu ‘Be With Me’ bersama dengan musisi Adrian Rahmat.

Lagu ini mewakili perasaan Kania (Luna Maya) dalam film 'Mendarat Darurat' dan dikemas dengan sentuhan alunan piano dan tambah sempurna menyatu denan suara Gamalia Arief.

Selain itu, official video lagu ini dalam Youtube MD Musik ini menayangkan potongan adegan dari salah satu kisah di film 'Mendarat Darurat'.

