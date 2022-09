Lirik Lagu You’re Mine - Rizky Febian dan Mahalini: Genggamlah Janjiku Kan Kujaga Hatiku Untukmu…

PIKIRAN RAKYAT - Pada Jumat, 2 September 2022 Rizky Febian dan Mahalini telah mengeluarkan lagu terbarunya yang berjudul You're Mine.

Lagu You’re Mine dirilis di YouTube Rizky Febian. Lagu tersebut liriknya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.

Mereka berdua, Rizky Febian dan Mahalini sudah diketahui lama berpacaran, keduanya sering terlihat bernyanyi bersama di atas panggung musik.

Pasangan ini, sama-sama berbakat dalam bernyanyi, itulah mengapa mereka memutuskan merilis lagu You’re Mine.

Berikut adalah lirik lagu You’re Mine - Rizky Febian dan Mahalini:

Ku tak menyangka akan hadirmu kini

Tuk melengkapi kisah indah yang 'kan terukir

Begitu juga yang kurasakan kini

Hilangkan sepi yang t'lah lama kunanti-nanti

Akankah dirimu

Untukku?

Akankah diriku

Untukmu?

Berdua kita 'kan menyatu

Takdir cinta akan menuntun

I just wanna you be mine

Just to be the one

You're mine, oh

Hold my hand until I close my eyes

I wanna be in your life (I wanna be in your life)

Always by my side till that I die

You're mine (You're mine)