Fakta-Fakta Serial The Lord of the Rings: The Rings of Power

PIKIRAN RAKYAT – Film Lord of the Rings: The Rings of Power menceritakan ribuan tahun sebelum peristiwa The Hobbit dan The Lord of the Rings karya JRR Tolkien.

Penonton akan dibawa kembali ke era saat kekuatan-kekuatan besar mendominasi, kerajaan-kerajaan bangkit menuju kejayaan dan jatuh ke kehancuran, dan pahlawan-pahlawan yang tidak mungkin pernah ada.

Serial ini mengikuti serangkaian karakter, baik yang sudah dikenal maupun yang baru dikenal, saat dimana mereka mulai menghadapi kembali kemunculan kejahatan yang telah lama ditakuti di Middle-earth. Adapun fakta dari serial ini, diantaranya

Serial ini dijadwalkan akan berjalan selama lima musim.

Peter Jackson, sutradara trilogi film The Lord of the Rings dan The Hobbit, awalnya akan terlibat dengan serial TV tersebut.

Namun, pada tahun 2018, dia menyarankan script yang dia minta untuk dilihat oleh studio Amazon Prime tetapi ditolak.

Langkah-langkah dari keamanan yang luas diambil untuk merahasiakan rincian tulisan, termasuk menutup jendela dan penjaga keamanan yang membutuhkan izin sidik jari bagi mereka yang memasuki ruang penulis.

CEO dari pendiri Amazon yaitu Jeff Bezos adalah salah satu pelaku yang terlibat langsung dalam bernegosiasi untuk mewujudkan kesepakatan antara Warner Bros, perkebunan Tolkien, dan Amazon. Bazon sendiri sebelumnya telah mengamanatkan kepada divisi TV perusahaan bahwa mereka perlu memproduksi serial fantasi dalam skala Game of Thrones.

Penempatan dalam judul seri di trailer dilakukan dengan cara menuangkan campuran paduan perunggu dan aluminium ke dala cetakan pasir terkompresi. Penuangan difilmkan pada 5.000 bingkai per detik dengan kamera Phantom Flex4K, sehingga dapat ditampilkan dalam gerakan sangat lambat.