Lagu Amazing – Rex Orange County Viral di TikTok, Ini Lirik dan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT – TikTok menjadi aplikasi yang sedang naik-naiknya di kalangan masyarakat.

Sesuatu yang sudah masuk TikTok akan membuatnya viral jika konten tersebut banyak digunakan, dilihat,dan dibagikan oleh orang.

Seperti halnya lagu yang dimiliki Rex Orange County berjudul Amazing, lagu itu banyak digunakan orang sehingga membuatnya viral, begini lirik lagu dan terjemahannya.

There’s no way to time it

And where you may find it

Tidak ada cara untuk mengatur waktunya

Dan dimana kau dapat menemukannya

Is unknown

Until then, you’re a loner

Tidak diketahui

Sampai saat itu, kau adalah penyendiri

So you see her (See her)