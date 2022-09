Lord of the Rings: The Rings of Power Banjir Kritik di Situs Amazon

PIKIRAN RAKYAT - Seri terbaru Lord of the Rings, The Rings of Power, tidak mendapat respons yang baik dari penonton di situs Amazon.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Hollywood Reporter, dua episode pertama seri ini hanya mendapat rating sebesar 37 persen saja.

Seri yang digadang-gadang menghabiskan dana hingga 465 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp6,6 triliun ini, banyak dikritik karena isu ketidakberagaman.

Para pemeran di seri ini memang didominasi oleh orang kulit putih, tidak sedikit penonton menganggap seri ini rasis.

Banyaknya ulasan negatif yang didapat membuat seri ini disebut-sebut mendapatkan review bombing.

Review bombing adalah fenomena ketika sekelompok pengguna internet memberikan ulasan negatif kepada sebuah produk atau pelayanan, bukan karena kualitasnya, tapi lebih karena isu budaya atau politik yang ada di dalamnya.

Sangking banyaknya ulasan negatif yang didapat, pihak Amazon sampai-sampai menangguhkan bagian ulasan untuk seri The Rings of Power ini selama 72 jam. Pihak Amazon mengaku bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya ulasan ilegal dari bot.

Apa yang terjadi pada seri The Rings of Power ini hampir serupa dengan apa yang terjadi pada seri She-Hulk: Attorney at Law. Seri Marvel ini juga mendapatkan review bombing dengan rating sebesar 36 persen saja.

