Viral di TikTok Lagu Oasis – Dont Look Back in Anger, Berkut Liriknya

PIKIRAN RAKYAT – Dirilis pada 25 tahun yang lalu, kini mendadak viral kembali lagu Dont Look Back in Anger milik band ternama Oasis.

Lagu Dont Look Back in Anger tersebut diketahui viral di media sosial TikTok.

Warganet pun banyak yang mencari tahu lirik lagu legendaris yang dinyanyikan band Oasis tersebut, simak selengkapnya:

Lirik lagu Dont Look Back in Anger

Slip inside the eye of your mind

Don't you know you might find

A better place to play

You said that you'd never been

But all the things that you've seen

Slowly fade away

So I start a revolution from my bed

'Cause you said the brains I had went to my head

Step outside, summertime's in bloom

Stand up beside the fireplace

Take that look from off your face

You ain't ever gonna burn my heart out

And so Sally can wait

She knows it's too late

As we're walking on by

Her soul slides away

But don't look back in anger

I heard you say

