Mengenal 3 Karakter di The Lord of the Rings: The Rings of Power

PIKIRAN RAKYAT - The Lord of the Rings: The Rings of Power atau lebih dikenal The Rings of Power telah rilis di Prime Video pada 2 September 2022.

Sebelumnya, pada awal 2000 telah ada trilogi film The Lord of the Rings. The Rings of Power tidak berdasarkan satu novel secara spesifik, melainkan berbasis dari lampiran-lampiran yang disusun oleh J.R.R. Tolkien.

The Rings of Power terjadi jauh sebelum kejadian The Lord of the Rings.

Serial fantasi ini dikisahkan terjadi pada Zaman Kedua di sebuah dunia bernama Bumi Tengah. Tepatnya setelah perang melawan Morgoth atau Melkor, penguasa kegelapan pertama.

Pengikut The Lord of the Rings sudah tidak asing dengan karakter Galadriel, Elrond, Sauron.

Kali ini, Galadriel dan Elrond memiliki peran yang lebih penting dibandingkan di filmnya. Begini lebih jelasnya:

Galadriel

Galadriel merupakan peri yang memiliki peran cukup krusial dalam trilogi film The Lord of the Rings meski tidak termasuk tokoh utama.