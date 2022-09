Profil Tyroe Muhafidin, Aktor Keturunan Indonesia yang Main di The Lord of The Rings: The Rings of Power

PIKIRAN RAKYAT – Profil Tyroe Muhafidin jadi sorotan netizen usai aktor berdarah Indonesia itu tampil meramaikan serial The Lord of The Rings: The Rings of Power dari Amazon Prime.

Tyroe Muhafidin merupakan aktor berkebangsaan Australia tetapi memiliki darah Indonsia dari jalur ayah yang bernama Afid Muhafidin dan ibu berkebangsaan Australia Rachel Muhafidin.

Tyroe Muhafidin memerankan karakter Theo putra Brownyn yang sempat tampil dalam trilogi The Hobbit dan The Lord of The Rings.

Dalam The Lord of The Rings: The Rings of Power, Theo mendapatkan porsi yang cukup signifikan sehingga banyak fans yang mulai mencari tahu sosok Tyroe Muhafidin.

Lalu siapa Tyroe Muhafidin? Simak profil singkat yang berhasil dihimpun Pikiran-Rakyat.com:

Nama Lahir: Tyroe Muhafidin

Orang Tua: Afid Muhafidin dan Rachel Muhafidin

Tahun Kelahiran: 2006 (usia 16 tahun)