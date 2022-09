Lirik Lagu Andaikan Kau Datang Soundtrack Film Miracle in Cell No 7: Terlalu Indah Dilupakan

PIKIRAN RAKYAT – Andmesh kembali dengan single terbarunya yang berjudul “Andaikan Kau Datang” untuk soundtrack film terbaru garapan sutradara Hanung Bramantyo Miracle in Cell No 7.

Film Miracle in Cell No 7 yang dibintangi oleh Vino G Bastian, Indro Warkop, Tora Sudiro, dan Mawar de Jongh ini merupakan film remake dari Korea Selatan dengan judul yang sama Miracle in Cell No 7.

Miracle in Cell No. 7 menceritakan tentang Dodo Rozak (Vino G. Bastian) yang memiliki keterbatasan dalam hal kecerdasan terus berusaha untuk menjadi ayah terbaik bagi putrinya Kartika (Graciella Abigail).

Mereka hidup Bahagia dengan pekerjaan Dodo sebagai penjual balon. Namun semua itu berubah saat Dodo ditangkap dengan tuduhan memperkosa anak kecil bernama Melati. Dodo dimasukkan ke penjara dengan sel nomor 7 bersama penjahat beringas. Dengan segala usaha Kartika bisa menyusup ke penjara dan kembali bersama dengan ayahnya.

Lagu “Andaikan Kau Datang” juga merupakan aransemen ulang dari Koes Plus yang terkenal pada tahun 2000 an. Band Noah pun sempat mengaransemen ulang lagu ini sebelum dinyanyikan kembali oleh Andmesh untuk film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia.

Berikut lirik lagu Andmesh – Andaikan Kau Datang:

Terlalu indah dilupakan