Lost Menjadi Lagu Andalan Frank Ocean, Berikut Liriknya

PIKIRAN RAKYAT – Frank Ocean merupakan penyanyi asal Amerika Serikat. Dengan nama asli Christopher Breaux.

Frank Ocean mulai terkenal usai merilis single berjudul “Novacane” pada tahun 2011 silam.

Frank Ocean terus mengepakkan sayapnya di dunia musik dengan terus keluarkan karya-karya yang kini mencapai pasar internasional.

Salah satu lagu andalannya adalah Lost. Lagu berdurasi 3 menit 54 detik ini merupakan lagu ke-11 dalam albumnya yang bertajuk “channel ORANGE” yang rilis pada tahun 2012. Penasaran seperti apa lagunya? Simak lirik lagunya sekarang juga!

Baca Juga: Mengenal Penipuan Panggilan Telepon Luar Negeri dan Cara Menghindarinya

Lost – Frank Ocean

Double D

Big full breasts on my baby

(Yo, we going to Florida)