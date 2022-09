Lirik Lagu Glimpse of Us Joji, Lengkap dengan Terjemahan dan Makna di Baliknya

PIKIRAN RAKYAT - Simak lirik lagu Glimpse of Us yang dipopulerkan Joji.

Lagu ini kerap terdengar karena menjadi viral di TikTok.

Glimpse Of Us memiliki arti mendalam karena menceritakan seorang yang gagal move dengan mantannya yang dilihat udah sangat cocok dengannya.

Ketika melihat mantan menjadi teringat momen-momen yang pernah dilakuin pada saat bersama.

Disajikan Pikiran-Rakyat.com, berikut lirik dan terjemahan lagu Glimpse of Us dari Joji:

She'd take the world off my shoulders (Dia mengambil semua beban dunia dari pundakku)

If it was ever hard to move (Jika keadaan tengah sulit)

She'd turn the rain to a rainbow (Dia akan mengubah hujan menjadi pelangi)

When I was living in the blue (Ketika aku hidup dengan kesedihan)

Why then, if she is so perfect ? (Lalu mengapa, jika dia begitu sempurna?)

Do I still wish that it was you? (Apakah aku masih berharap kalau itu kamu?)

Perfect don't mean that it's working (Sempurna tidak berarti berhasil)

So what can I do? (Ooh) (Jadi apa yang bisa aku lakukan?) (Ooh)

When you're out of sight (Saat kau tidak terlihat)

In my mind (Dalam pikiranku)