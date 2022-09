Makna dan Terjemahan Lirik Lagu Sam Smith – I’m Not The Only One, Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT – Lagu yang dibawakan oleh Sam Smith berjudul I’m Not The Only One ini tengah ramai dan viral didengarkan dan dijadikan backsound konten di TikTok.

Penyanyi sekaligus penulis lagu Sam Smith merilis single I’m Not The Only One pada tahun 2014 lalu, lagu ini pun kembali populer di media sosial.



Makna lagu I’m Not The Only One dari Sam Smith adalah tentang baru sadarnya Sam Smith tentang tabiat kekasihnya.

Disebutkan sang kekasih menipu dan berbohong. Diketahui Sam Smith curiga padanya bahwa ia bukanlah satu-satunya kekasih.

Dalam lirik lagu I’m Not The Only, ia terlihat sangat mencintai sang kekasih, namun bohongnya sang kekasih membuat hubungan mereka jadi berantakan.

Berikut merupakan lirik dan terjemahan lagu Sam Smith – I’m Not The Only One

You and me we made a vow

Kamu dan aku, kita membuat sumpah

For better or for worse

Untuk lebih baik atau lebih buruk

I can't believe you let me down

Aku tidak percaya kamu mengecewakanku