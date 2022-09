Serba-serbi Film Miracle In Cell No 7 Versi Indonesia, Disebut Jadi Remake Terbaik

PIKIRAN RAKYAT - Menjadi negara ketujuh yang melakukan remake terhadap film Miracle In Cell No 7 original Korea, versi Indonesia diakui Produser Kim Min Ki sebagai remake versi terbaik.

Pada gala premiere film ini, Lee Hwan Kyung selaku sutradara Miracle in Cell No 7 versi Korea dan Kim Min ki selaku produsernya diundang untuk turut menyaksikan penayangan perdana Miracle In Cell No 7 versi Indonesia di Bioskop XXI Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Jadi kita sudah banyak remake, tetapi kayaknya belum ada yang saingi remake Indonesia," ucap Kim Min Ki dalam jumpa pers di gala premiere film Miracle in Cell No 7 pada Kamis, 1 September 2022.

Baca Juga: Fuji Curhat Usai Dihujat Dicuekin Ashanty, Begini Kata Ria Ricis

Tak hanya mendapat pujian dari produser penggarap film aslinya, sutradara dari film Miracle In Cell No 7 versi aslinya pun memberikan tanggapan positif.

“Film Miracle in Cell No 7 versi Indonesia dibuat sangat baik," ucap Lee Hwan Kyung.

Sinopsis

Dibuat dengan judul yang sama, film garapan Sutradara Hanung Bramantyo ini bercerita tentang seorang ayah yang berkebutuhan khusus (Dodo) ditangkap atas tuduhan memperkosa dan membunuh gadis kecil bernama Melati.

Buntut dari tuduhan ini, ia dimasukkan ke dalam penjara dan ditempatkan di sel nomor 7 yang merupakan tempat narapidana kelas atas.