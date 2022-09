Jefri Nichol soal Putri Candrawathi: Gak Adil Pejabat Dikasih Keringanan

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu Jefri Nichol blak-blakan dan buka suara terkait kasus Brigadir J, Putri Candrawathi, dan Ferdy Sambo.

Sebelumnya Jefri Nichol mengaku dirinya sempat melihat anak Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo membuat onar di salah satu klub malam.

Akan tetapi Jefri Nichol ternyata salah sangka terkait dugaan anak dari Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo yang membuat onar tersebut.

Namun, Jefri Nichol tetap buka suara terkait adanya kabar Putri Candrawathi tak jadi ditahan lantaran memiliki seorang bayi, hal itu menjadi perhatian sang aktor.

Baca Juga: Rundown dan Susunan Acara Dieng Culture Festival 2022, Catat Jamnya!

Dirinya mengatakan hal tersebut tentunya tidak adil bagi warga sipil yang tetap ditahan meskipun memiliki seorang bayi.

Hal ini diungkapkan Jefri Nichol melalui akun Twitter @jefrinichol pada Kamis, 1 September 2022.

"Kalo terbukti bersalah ya harus jalanin hukuman, I did my time, so kenapa pejabat dikasih treatment yang berbeda dari warga sipil? Terus gimana nasib balita-balita yang dipenjara sama ibunya?" cuit Jefri Nichol.

"Gak adil aja ketika warga sipil yang punya balita terus balitanya tetap dipenjara, sedangkan pejabat dikasih keringanan walaupun anaknya udah dewasa," cuitnya.