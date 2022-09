Trik Menangis Ala Graciella Abigail di Miracle in Cell No 7 Sukses Bantu Vino G Bastian Berderai Air Mata

PIKIRAN RAKYAT - Miracle in Cell No 7 baru saja menggelar gala premiere pada 1 September 2022. Lee Min Ki, selaku produser film Miracle in Cell No 7 versi Korea memuji kualitas dari remake filmnya tersebut.

"Jadi kita sudah banyak remake, tetapi kayaknya belum ada yang saingi remake Indonesia," ucap Kim Min Ki, dalam jumpa pers di gala premiere film Miracle in Cell No 7, Kamis, 1 September 2022.

"Saking bagusnya kayaknya remake ini mau saya remake ke Korea," ucap Kim Min Ki menambahkan.

Dalam melakukan produksi remake film yang sudah dikenal di berbagai negara, Hanung Bramantyo, selaku sutradara pun tidak sembarangan memilih pemain. Film Miracle in Cell No 7 versi Indonesia ini, diperankan oleh para aktor senior, mulai dari Vino G Bastian, Tora Sudiro, hingga Indro Warkop.

Tak hanya aktor senior, film ini juga dibintangi oleh artis cilik, Graciella Abigail (Grace) yang berperan sebagai Kartika kecil.

Tentunya, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena Grace yang saat itu masih berusia 7 tahun harus beradu akting dengan para aktor senior.

Selain itu, berperan sebagai anak dari ayah yang autis (Vino G Bastian), Grace lah yang justru harus memimpin pembicaraan dalam membangun chemistry.