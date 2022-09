PIKIRAN RAKYAT - Pada saat ini, media sosial seperti TikTok memiliki tren viral sound lagu Super Freaky Girl dari Nicki Minaj.

Lagu ini dirilis pada tanggal 12 Agustus 2022, lagu ini diketahui dirilis di album, Queen Radio: Volume 1.

Sound yang digunakan hanya beberapa bait saja yaitu pada bagian Freak.

Beginilah lirik lagu Super Freaky Girl dari Nicki Minaj yang viral di TikTok dan terjemahannya:

She's alright

Dia baik-baik saja

That girl's alright with me

Gadis itu baik-baik saja bersamaku